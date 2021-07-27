الصين.. إدانة أول متهم بموجب قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ

دانت محكمة في هونغ كونغ شخصا بالإرهاب والتحريض على الانفصال، يوم الثلاثاء، خلال أول محاكمة تجري بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين مؤخرا للقضاء على أي أصوات انفصالية معارضة.

وأدين النادل السابق، تونغ يينغ-كيت (24 عاما) بالتهمتين، بعدما صدم ثلاثة عناصر شرطة بدرّاجته النارية بينما كان يرفع علما مؤيدا للاحتجاجات خلال مسيرة في الأول من يوليو العام الماضي، أي بعد يوم من دخول قانون الأمن القومي حيّز التنفيذ.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في موعد لاحق، علما بأنه يواجه احتمال سجنه مدى الحياة.

وكتب تونغ يينغ-كيت على العلم الذي كان يحمله في الاحتجاجات "حرروا هونغ كونغ، ثورة زماننا"، وهو شعار استخدم بشكل واسع خلال التظاهرات التي هزّت المدينة قبل عامين وتخللها العنف في كثير من الأحيان.

وجرت المحاكمة على مدى 15 يوما من دون هيئة محلفين، بخلاف العادة في هونغ كونغ. وصدر قرار الإدانة عن ثلاثة قضاة اختارتهم الرئيسة التنفيذية للمدينة، كاري لام، للنظر في الجرائم المرتبطة بالأمن القومي.

وأشار الحكم المكتوب إلى أن القضاة اعتبروا أن الشعار كان "بإمكانه تحريض آخرين على الانفصال"، وبالتالي اعتبر مخالفا للقانون.

وأضاف بأنه أدين بالإرهاب نظرا إلى أنه صدم عناصر شرطة بدرّاجته النارية، ما "عرّض السلامة أو الأمن العام إلى خطر شديد".

وقالت القاضية، إستر توه، في المحكمة "بناء على ذلك، ندين المتهم بالتهمتين".

المصدر: أ ف ب