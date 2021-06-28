شرطة هونع كونغ تعتقل صحفيا أثناء محاولته الفرار من البلاد

ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على محرر في صحيفة Apple Daily أثناء محاولته الفرار من البلاد، مما يجعله سابع شخص من الصحيفة المؤيدة للديمقراطية يتم احتجازه في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فونغ واي-كونغ، محرر وكاتب في الصحيفة، اعتقل في المطار يوم الأحد ووجهت إليه تهمة انتهاك قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على الإقليم قبل عام.

وحذرت السلطات من أن عشرات المقالات التي نشرتها صحيفة Apple Daily ربما تكون قد انتهكت هذا التشريع.

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تحدد هوية المعتقل، إلا أنها أكدت احتجاز رجل يبلغ من العمر 57 عاما بتهمة "التآمر مع دول أجنبية أو مع قوات أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر".

وأُجبرت الصحيفة على الإغلاق يوم الخميس، بعد سبعة أيام من اقتحام مئات من رجال الشرطة لمقرها واعتقال خمسة من مسؤوليها التنفيذيين.

كما جمدت السلطات أصول المنظمة، وتركتها غير قادرة على العمل. وقالت إدارتها إن قرار وقف العمليات اتخذ أيضا من أجل سلامة موظفيها.

يذكر أن جيمي لاي، الملياردير الذي يمتلك الصحيفة وينتقد صراحة بكين، موجود حاليا في السجن في انتظار المحاكمة بموجب القانون نفسه، وقد تم تجميد أصوله المالية.

المصدر: "إندبندنت"