زعيمة هونغ كونغ تتهم حكومات أجنبية بتهديد أمن المدينة

اتهمت زعيمة هونغ كونغ كاري لام اليوم الثلاثاء حكومات أجنبية بالعمل على "تجميل" الأنشطة التي تهدد الأمن القومي في المدينة، منتقدة الولايات المتحدة بهذا الشأن.

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تأتي تصريحات لام في الوقت الذي أدانت فيه بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، اعتقال صحفيين ومديرين تنفيذيين في صحيفة "أبل ديلي" وتجميد أصولها.

وواجه المعتقلون اتهامات بخرق التشريعات الأمنية الشاملة التي فرضتها بكين العام الماضي من خلال التواطؤ مع دول أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر.

وقالت كاري لام "لا تحاولوا التقليل من أهمية انتهاك قانون الأمن القومي، ولا تحاولوا تجميل هذه الأعمال التي تهدد الأمن القومي".

واستهدفت لام بشكل خاص التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، التي قال فيها إن سلطات هونغ كونغ تستخدم القانون الصيني لقمع وسائل الإعلام وإسكات المعارضة، مضيفا أن "تبادل الآراء مع الأجانب في الصحافة لا ينبغي أن يكون جريمة أبدا".

وتعليقا على كلام براس، قالت لام إن "ما نتحدث عنه لا يعد تبادلا لوجهات النظر بين الأجانب والصحفيين".

المصدر: أسوشيتد برس