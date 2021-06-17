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شرطة هونغ كونغ تعتقل خمسة مديرين تنفيذيين في صحيفة "آبل ديلي"

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شرطة هونغ كونغ تعتقل خمسة مديرين تنفيذيين في صحيفة
Reuters BRV
شرطة هونغ كونغ
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اعتقلت شرطة هونغ كونغ خمسة مديرين تنفيذيين في صحيفة "آبل ديلي" في وقت مبكر من صباح الخميس، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية.

وقالت إدارة الأمن الوطني لشرطة هونغ كونغ إن المديرين التنفيذيين اعتقلوا إثر "شبهة التواطؤ مع دولة أجنبية أو عناصر خارجية لتهديد الأمن القومي".

وأضافت الشرطة أن المعتقلين هم أربعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 47 و63 عاما.

يذكر أن تقارير وافتتاحيات صحيفة "آبل ديلي" تُصنف على أنها "موالية لمعسكر الديمقراطية في هونغ كونغ وتنتقد الحكومة الصينية".

المصدر: "رويترز" + RT

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