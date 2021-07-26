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تركيا.. هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع وقادة عسكريين

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تركيا.. هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع وقادة عسكريين
Reuters
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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اضطرت طائرة تقل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ومسؤولين عسكريين آخرين للهبوط اضطراريا يوم الاثنين بعد أن اصطدمت بطائر.

وبحسب وكالة "الأناضول" فإن الطائرة كان على متنها بالإضافة إلى أكار رئيس الأركان العسكرية الجنرال يشار غولار وقائد القوات البرية الجنرال أوميت دوندار، مبينة أنهم كانوا في طريق العودة إلى أنقرة بعد زيارة قاموا بها للوحدات العسكرية المتمركزة قرب الحدود السورية ولقاعدة جوية في غازي عنتاب.

وقالت "الأناضول" إن طائرا اصطدم بالطائرة التابعة للقوات الجوية التركية بعد وقت قصير من إقلاعها، مما أجبرها على الهبوط في قاعدة جوية أخرى بالقرب من مدينة أضنة، مؤكدة أنه لم يصب أحد خلال الهبوط الاضطراري.

المصدر: AP + RT

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