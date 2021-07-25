قصف صاروخي يطال عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بشمال غرب سوريا

أفادت وسائل إعلام محلية بأن قصفا صاروخيا مكثفا طال أحياء سكنية في مدينة عفرين بشمال سوريا.

وقالت وكالة "هاوار" الكردية أن قصفا صاروخيا طال احياء سكنية في المدينة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف.

من جهته قال مراسلنا أنه في الوقت الذي طال فيه القصف الصاروخي مدينة عفرين قصفت المدفعية التركية بلدة تل رفعت في الوقت عينه.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدة قذائف صاروخية سقطت على وسط الأحياء السكنية لمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث طال القصف دوار معراتة وطريق راجو وشارع الفيلات، وسط أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين، ولم يتبين مصدر إطلاق القذائف، وإذا ما كان من قِبل قوات الجيش السوري، أو القوات الكردية.

المصدر: وكالات