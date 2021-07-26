بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقية لتعزيز الأمن البحري

الصورة من حساب دومينيك راب على "تويتر"

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن بريطانيا وفرنسا وقعتا اليوم الاثنين على اتفاقية جديدة للأمن البحري.

وقال راب إن "توقيع معاهدة الأمن البحري بين المملكة المتحدة وفرنسا اليوم سيعزز قدرتنا على الرد المشترك بسرعة وفعالية على التهديدات الإرهابية في القناة".

وأضاف: "بصفتنا حليفين مقربين، من الضروري أن تعمل المملكة المتحدة وفرنسا معا لحماية مواطنينا وقيمنا".

Today the 🇬🇧 and 🇫🇷 have signed a new Maritime Security Treaty that will help us respond better together to terrorist threats in the Channel https://t.co/294yxEhm75pic.twitter.com/GQjtovoUzp — Dominic Raab (@DominicRaab) July 26, 2021

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان إن راب ووزيرة الداخلية بريتي باتيل وقعا على معاهدة أمنية بحرية جديدة بين المملكة المتحدة وفرنسا، مشيرة إلى أن "هذه المعاهدة الجديدة تعزز أمن المملكة المتحدة من خلال التجهيز الكامل لأجهزة إنفاذ القانون والاستجابة للطوارئ للرد على الحوادث الإرهابية، بغض النظر عن مكان حدوثها".

وبموجب نص المعاهدة، سيتمكن البلدان من مشاركة معلومات الأمان المتعلقة بالتهديدات الأمنية المحتملة واتخاذ استجابات أولية أسرع وأقوى للحوادث الأمنية الخطيرة وتنسيق استجابات مشتركة أكثر كفاءة والتعاون بشكل أكثر فعالية في أعقاب أي هجوم أو حادثة.

كما تتيح المعاهدة التدخل المشترك لقوات الأمن البريطانية والفرنسية للعمل جنبا إلى جنب للحفاظ على سلامة الناس.

المصدر: RT + موقع الحكومة البريطانية