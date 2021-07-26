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البحرية الإسرائيلية تقبض على متسلل عبر الحدود البحرية سباحة من لبنان

أخبار العالم

البحرية الإسرائيلية تقبض على متسلل عبر الحدود البحرية سباحة من لبنان
Reuters AMIR COHEN
زورق حربي تابع للبحرية الإسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متسلل عبر الحدود البحرية الإسرائيلية سباحة من لبنان، خلال ساعات الليل.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر": "خلال ساعات الليل، رصدت قوات جيش الدفاع مشتبه به عبر الحدود البحرية سباحةً من لبنان الى إسرائيل".

وأضاف: "البحرية الإسرائيلية ألقت القبض عليه، لم يكن بحوزته سلاحا، وتمت إحالته إلى التحقيق".

المصدر: RT

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