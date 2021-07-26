البحرية الإسرائيلية تقبض على متسلل عبر الحدود البحرية سباحة من لبنان
Reuters AMIR COHEN
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متسلل عبر الحدود البحرية الإسرائيلية سباحة من لبنان، خلال ساعات الليل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر": "خلال ساعات الليل، رصدت قوات جيش الدفاع مشتبه به عبر الحدود البحرية سباحةً من لبنان الى إسرائيل".
وأضاف: "البحرية الإسرائيلية ألقت القبض عليه، لم يكن بحوزته سلاحا، وتمت إحالته إلى التحقيق".
خلال ساعات الليل، رصدت قوات جيش الدفاع مشتبه به عبر الحدود البحرية سباحةً من لبنان الى اسرائيل. البحرية الاسرائيلية القت القبض عليه، لم يكن بحوزته سلاحًا وتم إحالته الى التحقيق— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 26, 2021
المصدر: RT