المبعوث الأمريكي: ضغوطات ترامب القصوى ضد إيران فشلت وواشنطن مستعدة للعودة الى الاتفاق النووي بشرط

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، إن "الضغوط الأمريكية القصوى التي اطلقها الرئيس السابق، دونالد ترامب، ضد ايران فشلت".

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وأشار روبرت مالي إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للعودة الى الاتفاق النووي في حال التزمت ايران هي الأخرى بتعهداتها النووية".

وأكد المبعوث الأمريكي أن "الضغوط الأمريكية على إيران أضرت بمصالح أمريكا على الصعيد العالمي".

في سياق متصل، ادعت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "إيران طالبت الولايات المتحدة أن تكون أي محاولات مستقبلية لواشنطن للانسحاب من الاتفاق النووي مرتبطة بتأييد من الأمم المتحدة".

المصدر: RT