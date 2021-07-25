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الكونغو.. شرطي يقتل طالبا لعدم ارتدائه كمامة

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الكونغو.. شرطي يقتل طالبا لعدم ارتدائه كمامة
Reuters KENNY KATOMBE
الشرطة الكونغولية في كينشاسا
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أقدم شرطي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على قتل طالب لعدم ارتدائه كمامة أثناء تصويره مقطع فيديو في شوارع العاصمة كينشاسا.

وقال باسيان أوديا الذي كان حاضرا خلال الحادث: "كان صديقنا أونوري شاما وهو طالب في كلية الآداب في جامعة كينشاسا، يصور مقطع فيديو كجزء من متطلبات الأعمال التطبيقية في التمثيل".

وأضاف: "طلب منه شرطي وضع كمامة أثناء التصوير. ورغم تفسيراته (شاما) وبعد أن أراه الكمامة، غضب الشرطي الذي كان يتوقع أن يعرض عليه المال واتهمه بالمقاومة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة".

وقال قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونغو لوكالة "فرانس برس" إن "الشرطي المسؤول عن حادث إطلاق النار هرب وشرطة المدينة تبحث عنه".

وأشار إلى أن "الشرطة أوقفت شرطيين كانا حاضرين أثناء الحادث الذي حصل بسبب زميلهما غير المسؤول، وكذلك رئيس مركز شرطة محلي".

ووضع الكمامة أمر إلزامي في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع تغريم المخالفين 10 آلاف فرنك كونغولي (خمسة دولارات).

المصدر: "أ ف ب"

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