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إنقاذ 80 مهاجرا قبالة سواحل شمال فرنسا

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إنقاذ 80 مهاجرا قبالة سواحل شمال فرنسا
AFP HO / PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE
مهاجرون على متن قارب أمام مدينة كاليه الفرنسية.
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، عن إنقاذ 80 مهاجرا كانوا على متن قاربين واجهوا خطر الغرق في مضيق دوفر قبالة السواحل الشمالية لفرنسا.

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وقالت البلدية البحرية لمنطقة المانش وبحر الشمال إن من بين الذين تم إنقاذهم 60 بالغا و20 طفلا، مضيفة أنهم نقلوا جميعا إلى ميناء كاليه، حيث يتعامل معهم عناصر خدمات الإنقاذ والشرطة، كما أشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد بين هؤلاء المهاجرين.

وارتفع هذا العام بشكل ملموس عدد المهاجرين الذين يحاولون المرور عبر مضيق المانش للوصول إلى أوروبا ما دفع سلطات كل من فرنسا وبريطانيا إلى زيادة عدد أفراد الشرطة الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية.

المصدر: وكالات

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