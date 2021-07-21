عدد المهاجرين غير الشرعيين لبريطانيا في 2021 يتجاوز إجمالي عددهم للعام الماضي

تجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة هذا العام العدد الإجمالي للعام 2020، حيث يستغل مهربو البشر الطقس الجيد لعبور قناة المانش من فرنسا.

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وحتى أمس الثلاثاء، وصل ما لا يقل عن 8452 مهاجرا إلى شواطئ المملكة المتحدة في عام 2021، وهذا بالمقارنة مع 8417 شخصا عبروا القناة العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها رابطة الصحافة البريطانية.

وتعمل الحكومة البريطانية مع السلطات في فرنسا على زيادة عدد أفراد الشرطة الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية للمرة الثانية خلال عام في محاولة لمنع المهاجرين من العبور. وستقدم بريطانيا 54 مليون جنيه استرليني (73 مليون دولار) لدعم الجهود الفرنسية.

وقالت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الحماية فيكتوريا أتكينز لشبكة "بي بي سي" إن زيادة عدد رجال الشرطة، فضلا عن الاستثمار في التكنولوجيا، "سيساعد على وقف تدفق الأشخاص الذين يسعون إلى القيام بهذا العبور الخطير للغاية".

المصدر: "أسوشيتد برس"