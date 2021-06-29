فرنسا.. إنقاذ أكثر من 40 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش باتجاه بريطانيا

أنقذ المسعفون في الساحل الشمالي لفرنسا، يوم الثلاثاء، 46 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش في قوارب صغيرة للوصول إلى إنجلترا.

وقال رجال الإنقاذ إنهم سلموا جميع المهاجرين إلى الشرطة والأطباء، موضحين أن لا شيء يهدد حياتهم وصحتهم.

وفي مايو المنصرم، أفادت تقارير إعلامية بأن أكثر من مائة مهاجر حاولوا عبور بحر المانش، وقد تم إنقاذهم أيضا قبالة سواحل فرنسا.

ويجذب شمال فرنسا المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب.

المصدر: وكالات