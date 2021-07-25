فاوتشي: بعض الأمريكيين قد يحتاجون إلى جرعة معززة من اللقاحات ضد كورونا

اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن بعض الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا من المعانين من ضعف للمناعة قد يحتاجون إلى جرعات معززة من المصل.

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وقال فاوتشي، في مقابلة مع شبكة "CNN"، اليوم الأحد: "من يتعرضون لزراعة أعضاء، أو علاج كيميائي للسرطان ومن يعانون من أمراض مناعة ذاتية، الذين يخضعون لأنظمة مثبطة للمناعة، هؤلاء هم الأفراد الذين إذا كان هناك جرعة معززة ثالثة، وهو ما قد يحدث على الأرجح، سيكونون بين أوائل المستحقين".

وسبق أن نقلت "CNN" عن مصادر لها أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تبحث الإجراءات الهادفة إلى مواجهة فيروس كورونا، بما فيها إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات لعدد من فئات المجتمع، وتشديد المطالب بارتداء الكمامات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا للإصابات اليومية بفيروس كورونا حيث تجاوز هذا المعدل الأسبوع الماضي 40 ألف حالة وذلك بعد أن تراجع في يونيو إلى حوالي 11 ألفا، وذلك في ظل انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة لأول مرة في الهند والتي تعتبر أكثر عدوى مرتين.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ34.431 مليون حالة وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ610 آلاف متوف.

وبحسب معلومات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تطعيم نحو 163 مليون شخص بشكل كامل في البلاد ضد المرض.

المصدر: "CNN" + وكالات