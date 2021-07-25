كرواتيا: 10 قتلى و30 جريحا جراء تدهور حافلة ركاب (صور)

انحرفت حافلة عن طريق سريع وتحطمت في كرواتيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 45 آخرين على الأقل، حالات بعضهم خطرة، بحسب السلطات.

ووقع الحادث في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من بلدة سلافونسكي برود، على الطريق السريع الواصل بين العاصمة زغرب والحدود الصربية.

وقال مسؤولون إن الحافلة كانت تقل 67 راكبا، بينهم أطفال وسائقان.

وقال قائد الشرطة المحلية، فرانيو غاليتش، إن الحافلة كانت مكتظة وعلى متنها أكثر من 60 شخصا، ووصف الحادث بأنه "من أسوأ الحوادث التي رأيتها على الإطلاق".

وتم نقل المصابين، وعددهم 45، إلى مستشفى سلافونسكي برود، وقال مدير المستشفى، جوزيب سامارديتش، إن ثمانية أشخاص منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

AP

وقالت وزيرة الصحة، فيلي باروس، في وقت لاحق، إن 15 قاصرا كانوا من بين المسافرين، وإن فتاة أصيبت بجروح خطيرة.

وأعرب رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، عن "حزنه وأسفه"، وقدم تعازيه لذوي الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وقال بلينكوفيتش على "تويتر": "نأمل أن يتعافى الجرحى".

ويعد الطريق السريع الذي وقع عليه الحادث شريان مرور رئيسي عبر كرواتيا، وهو مزدحم خلال الصيف بسبب السياحة والعمال الأجانب الذين يسافرون إلى بلادهم من أوروبا الغربية.

المصدر: "أسوشيتد برس"