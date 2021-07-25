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مسؤول ألماني بارز: غير المطعمين قد يواجهون قيودا في البلاد

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مسؤول ألماني بارز: غير المطعمين قد يواجهون قيودا في البلاد
AP
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حذر كبير موظفي مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أن القيود المفروضة على المواطنين غير المطعمين "قد تكون ضرورية" إذا وصلت أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة بالأشهر المقبلة.

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لكن هيلغ براون قال في مقابلة مع صحيفة "بيلد ام زونتاغ": إنه لا يتوقع إغلاقا آخر متعلقا بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأضاف براون أنه قد يمنع الأشخاص غير الملقحين من دخول أماكن مثل المطاعم، ودور السينما والملاعب لأن الخطر المتبقي "مرتفع للغاية".

وقال إن التطعيم مهم للحماية من الأمراض الشديدة، ولأن "الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات سيكون لديهم بالتأكيد حريات أكثر من الأشخاص غير الملقحين".

وتابع براون "مثل هذه السياسات ستكون قانونية لأن الدولة تتحمل مسؤولية حماية صحة مواطنيها".

وتباطأت جهود إعطاء اللقاحات بألمانيا في الأسابيع الماضية، وأدى ذلك إلى مناقشات حول كيفية تشجيع أولئك الذين لم يتلقوا لقاحا بعد على التوجه الى مراكز اللقاحات.

وتلقى أكثر من 60 بالمئة من سكان ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بينما تلقى أكثر من 49 بالمئة الجرعات كاملة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

 

 

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