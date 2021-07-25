فرنسا تعتبر آيات قرآنية من سورة الأحزاب منافية لقيم الجمهورية وتقيل إمامين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنه تمت إقالة إمامين نهاية الأسبوع الجاري بقرار منه، بسبب إلقائهما خطبا اعتبرها منافية لقيم الجمهورية الفرنسية.

À ma demande, il a été mis fin aux fonctions de deux imams des Hauts-de-Seine et de la Loire aux prêches inacceptables.



Nous combattons sans relâche ceux qui bafouent les règles et les valeurs de la République.https://t.co/SpRtxpq5BN — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 23, 2021

وقال الوزير في تغريدة على موقع "تويتر": "بطلب مني، تم إنهاء عمل إمامين في هوت دو سين، ولوار، بسبب خطب غير مقبولة".

وأضاف: "نحن نحارب بلا كلل أولئك الذين يستهزؤون بقواعد وقيم الجمهورية".

وجاء قرار وزير الداخلية الفرنسي، بفصل مادي أحمدا، إمام مسجد "التقوى" السابق، بعد أن نشرت عضو المجلس البلدي إيزابيل سربلي، مقطع من خطبته يوم عيد الأضحى على موقع "تويتر" والتي استشهد فيها بآيات موجهة إلى نساء النبي محمد عليه السلام من سورة الأحزاب.

Au calme, à #saintchamond :

"Vous, femmes musulmanes, tâchez d'obéir au doigt de vos maris, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas de la manière des femmes avant l'islam."

Très épanouissant.#EidAlAdhapic.twitter.com/6MHUuxrrnV — Isabelle SURPLY (@IsabelleSurply) July 20, 2021

وطبقا لسربلي ودارمانان، فإن الآيات تقلل من مكانة المرأة وتتنافى مع قيم المساواة بين الجنسين وتطالب النساء بعدم التبرج.

ودافع الإمام أحمدا عن خطبته بالقول إن الآيات أُخرجت من سياقها، وأكد أن الإسلام لا يطالب المرأة بالبقاء في المنزل.

المصدر: تويتر + لو فيغارو