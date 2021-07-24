ارتفاع عدد الضحايا جراء الفيضانات في الصين إلى 58 شخصا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات في مقاطعة خنان وسط الصين إلى 58، حسبما أعلنت السلطات المحلية في بيان اليوم السبت.

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وجاء في البيان أن 9,3 مليون شخص وجدوا أنفسهم في منطقة منكوبة جراء تساقط أمطار غزيرة في الفترة من 16 إلى 24 يوليو. وأشار البيان إلى أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار خلفت 58 قتيلا و5 مفقودين إضافة إلى إجلاء 814,9 ألف شخص إلى أماكن آمنة، فيما يبقى أكثر من 440 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات طارئة.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت وسائل إعلام أن 56 لقوا مصرعهم جراء الفيضانات في المنطقة، مشيرة إلى أن الجرافات والقوارب المطاطية تم استخدامها لإخراج السكان من الأحياء التي غمرتها المياه بوسط الصين.

ويشارك أكثر من 220 ألف شخص بينهم رجال إطفاء ومنقذون، في أعمال البحث والإنقاذ في مقاطعة خنان، التي اجتاحتها الأمطار الهاطلة يوم 17 يوليو.

وفي مدينة تشنغتشو، سجلت بعض محطات الرصد الجوي معدلات يومية قياسية لهطول الأمطار.

المصدر: "نوفوستي"