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إسبانيا تفرض حجرا على الوافدين من 4 دول

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إسبانيا تفرض حجرا على الوافدين من 4 دول
Reuters
مطار أدولفو سواريز باراخاس، في مدريد
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أعلنت إسبانيا السبت أنها ستفرض حجرا لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من الأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا وناميبيا اعتبارا من 27 يوليو في إطار إجراءاتها للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويمكن أن يقتصر هذا الحجر على سبعة أيام إذا قدم المسافر فحصا سلبيا لفيروس كورونا في اليوم السابع، وفق ما أوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان.

ويسري هذا القرار لفترة أولى تستمر 14 يوما قابلة للتمديد.

وبهدف كبح تفشي المتحورات الجديدة لكورونا، تواصل إسبانيا فرض حجر لعشرة أيام على الوافدين من الهند وتجيز لمواطنيها فقط العودة من البرازيل وجنوب إفريقيا.

وتشهد إسبانيا موجة إصابات جديدة منذ أسابيع عدة (677 إصابة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوعين الأخيرين بحسب تعداد الجمعة)، ما دفع مناطق عدة الى إعادة فرض قيود.

لكن هذه الإصابات أقل خطورة من تلك التي سجلت في الموجات السابقة بسبب الاستمرار في حملات التلقيح. وتلقى 53 % من السكان جرعتي اللقاح فيما أظهرت آخر الأرقام الرسمية أن 64 % تلقوا جرعة واحدة.

المصدر: "أ ف ب"

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