 
مباشر

احتجاجات في فرنسا تنديدا بتوسيع تطبيق "الشهادة الصحية" (فيديو)

أخبار العالم

احتجاجات في فرنسا تنديدا بتوسيع تطبيق
Reuters Benoit Tessier
احتجاجات في فرنسا تنديدا بتوسيع تطبيق "الشهادة الصحية"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwh5

انطلقت في باريس وعموم فرنسا اليوم السبت احتجاجات تنديدا بتوسيع مجالات تطبيق الشهادة الصحية، حسبما أفادت مراسلتنا.

إقرأ المزيد
أطباء في فرنسا يلقون ملابسهم البيضاء احتجاجا على إلزامية التطعيم و
أطباء في فرنسا يلقون ملابسهم البيضاء احتجاجا على إلزامية التطعيم و"بطاقات المرور الصحية"

وأوضحت المراسلة أن السلطات أصدرت ترخيصا لتنظيم مظاهرات في ثلاثة مناطق مختلفة في باريس، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ساحة لينزانفاليد لتفريق المحتجين فيها.

وفجر الجمعة وافق نواب الجمعية الوطنية في فرنسا، بعد مداولات صاخبة، على مشروع قانون جديد لمواجهة وباء "كوفيد-19" يتضمن الإجراء المثير للجدل المتعلق بتوسيع نطاق "الشهادة الصحية" والتطعيم الإجباري للعاملين في القطاع الصحي.

ويمنع القانون غير الحاملين للشهادة الصحية بموجبه من دخول المقاهي والمطاعم والمرافق الثقافية والترفيه والمراكز التجارية الكبيرة، وكذلك ركوب القطارات للمسافات البعيدة وغيرها من المرافق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا