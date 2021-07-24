احتجاجات في فرنسا تنديدا بتوسيع تطبيق "الشهادة الصحية" (فيديو)

انطلقت في باريس وعموم فرنسا اليوم السبت احتجاجات تنديدا بتوسيع مجالات تطبيق الشهادة الصحية، حسبما أفادت مراسلتنا.

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وأوضحت المراسلة أن السلطات أصدرت ترخيصا لتنظيم مظاهرات في ثلاثة مناطق مختلفة في باريس، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في ساحة لينزانفاليد لتفريق المحتجين فيها.

وفجر الجمعة وافق نواب الجمعية الوطنية في فرنسا، بعد مداولات صاخبة، على مشروع قانون جديد لمواجهة وباء "كوفيد-19" يتضمن الإجراء المثير للجدل المتعلق بتوسيع نطاق "الشهادة الصحية" والتطعيم الإجباري للعاملين في القطاع الصحي.

ويمنع القانون غير الحاملين للشهادة الصحية بموجبه من دخول المقاهي والمطاعم والمرافق الثقافية والترفيه والمراكز التجارية الكبيرة، وكذلك ركوب القطارات للمسافات البعيدة وغيرها من المرافق.

المصدر: RT