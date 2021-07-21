أطباء في فرنسا يلقون ملابسهم البيضاء احتجاجا على إلزامية التطعيم و"بطاقات المرور الصحية"
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نشرت وسائل إعلام ومواقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أطباء وممرضات يلقون ملابسهم البيضاء على الأرض في فرنسا، احتجاجا على قيود كورونا الجديدة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مجموعات من عاملي القطاع الطبي والمواطنين العاديين تجمعوا أمام المركز الطبي في مدينة بو بجنوب غرب فرنسا، للاحتجاج على إلزامية التحصين ضد مرض "كوفيد-19"، التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موخرا، وكذلك على فرض نظام "بطاقات المرور الصحية" في البلاد.
المصدر: RT