الصين تلغي رحلات جوية وتحرك السفن مع اقتراب الإعصار "إن- فا"

ألغت بكين رحلات الخطوط الجوية في شرق الصين، وأمرت سفن الشحن بالخروج من المنطقة، اليوم السبت، تزامنا مع تحرك إعصار "إن- فا" باتجاه البر الرئيسي للصين، بعد هطول أمطار على تايوان.

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وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار ساحل مقاطعة تشجيانغ بجنوب شنغهاي بعد ظهر غد الأحد أو مساء اليوم السبت.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية بتايوان أن رياح العاصفة بلغت سرعتها 155 كيلومترا في الساعة، مع هبات رياح وصلت سرعتها إلى 191 كيلومترا في الساعة، بينما تحركت العاصفة إلى الشمال الغربي بعيدا عن تايوان.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" إن السلطات أصدرت أوامر بإغلاق المدارس والأسواق والشركات في تشجيانغ، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق حركة المرور على الطرق عند الضرورة.

وذكرت صحيفة "تشجيانغ ديلي" على موقعها في الإنترنت أن المطار في عاصمة المقاطعة هانغتشو، جنوب غرب شنغهاي، ألغى 90 بالمئة من الرحلات الجوية، وتم إجلاء سفن الحاويات الكبيرة من ميناء يانغشان في شنغهاي، أحد أكثر مراكز الشحن ازدحاما في العالم.

ونقل عن إدارة الموانئ قولها إن سرعة الرياح قبالة الساحل كانت من 89 إلى 102 كيلومتر في الساعة (55 إلى 65 ميلا في الساعة) وسوف تتسارع.

وقالت وكالة "شينخوا"، نقلا عن شركة "تشاينا ريالواي شنغهاي غروب" إن خدمة القطارات في أجزاء من منطقة دلتا نهر اليانغتسي حول شنغهاي ستتوقف من السبت إلى الخميس.

وتسبب الإعصار "إن- فا" في حدوث أمواج بحرية عالية وأمطار غزيرة في تايوان، ولكن لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.

المصدر: "أسوشيتد برس"