تركيا توزع لحوم الأضاحي في دول عربية

أعلنت منظمات وهيئات خيرية تركية، أنها نظمت حملة لتوزيع تبرعات المواطنين من لحوم الأضاحي في العيد، داخل تركيا و22 دولة تعاني من الجفاف والحرب والأمراض، من بينها دولتان عربيتان.

إقرأ المزيد

وقال وقف اليتيم التركي إنه وزع اللحوم على 138 ألف شخص محتاج من الأيتام، والمساكين، ولفت إلى أن حملته طالت حوالي 150 ألف شخص خلال عيد الأضحى.

وأعلنت منظمة يمنية، توزيع لحوم الأضاحي على آلاف اليمنيين، بتمويل من هيئات ومنظمات تركية، وذكرت منظمة الوصول الإنساني (غير حكومية، مقرها اليمن) في بيانات منفصلة، توزيع أكثر من 1000 أضحية من الأبقار والثيران والخراف والماعز.

وأوضحت المنظمة أن الأضاحي استفاد منها أكثر من 52 ألف يمني يمثلون نحو 9 آلاف أسرة، في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن وأبين (جنوب) وحجة (شمال غرب) وحضرموت ومأرب (شرق).

وأكدت أن الهيئات التركية التي قدمت الأضاحي، هي منظمات "الهلال الأحمر التركي"، و"دبنيز فنري"، و"صدقات طشي"، و"ويفا"، و"جانسيو"، و"يدي باشاك" و"بنيان".

وفي السودان وزع الهلال الأحمر التركي لحوم الأضاحي على 270 ألف شخص، خلال عيد الأضحى.

وقال نائب مدير الهلال الأحمر، سليمان إسلام أوغلو، إن الهلال الأحمر نحر الأضاحي في 21 دولة.

وتابع : "فرقنا نحرت 1550 أضحية من الأبقار لتوزيعها على نحو 270 ألف شخص من المحتاجين في السودان".

وأضاف أن عملية ذبح الأضاحي تتم وفق تعاليم الدين الإسلامي وضمن ظروف صحية.

المصدر: الأناضول