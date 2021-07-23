منظمة إنسانية تركية ترسم الابتسامة على وجوه أيتام الخرطوم (صور)

وزعت منظمة "الرباط" التركية هدايا على 60 طفلا يتيما بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وقال محمد زران، منسق المنظمة التركية بالسودان، لوكالة "الأناضول": "قدمنا هدايا، وهي عبارة عن ألعاب وملابس لـ60 طفلا يتيما في الخرطوم بمناسبة عيد الأضحى، لإسعادهم ولو بجزء بسيط"‎.

وأضاف: "نحن اليوم مع أيتامنا، في هذه الدنيا مهما اختلفت أماكن بيوتنا، في أي مكان جغرافي، ورغم اختلاف اللغات والثقافات".

وتابع: "كما ترون ابتسامة وسعادة الأطفال لا تتغير، هل يوجد في الدنيا شيء أجمل من إسعاد الأطفال؟".

وأردف: "سيتواصل تواجدنا في برامج الأضاحي والبرامج الثقافية، ولكن لن ننسى إسعاد أيتامنا وأطفالنا هنا".

بدوره قال مدير المنظمة بالخرطوم، يوسف دومان، لـ"لأناضول": "نفذنا مشروع الأضاحي لهذا العام بذبح 225 من العجول".

وأضاف دومان أن "توزيع الأضاحي شمل عائلات في الخرطوم، وولايات عدة بغرب وشرق وجنوب البلاد".

وبدأت المنظمة التركية نشاطها في السودان عام 2009 ببناء دار أيتام بمدينة نيالا، قبل أن تتوسع مجالات عملها.

المصدر: الأناضول