فرنسا واليابان تطالبان بتوزيع لقاحات كورونا بشكل عادل في العالم

أعلنت السلطات اليابانية والفرنسية أنه يجب أن يتمتع الناس في جميع بلدان العالم بإمكانية الوصول المتساوي إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وجاء في بيان صدر عن قصر الإليزيه، اليوم السبت، أن إيقاف جائحة فيروس كورونا مستحيل قبل إطلاق حملات التطعيم الجماعية في جميع بلدان العالم. وأضاف أن الناس في كل أنحاء العالم يجب أن يتلقوا لقاحات كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا عن انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم في 11 مارس 2020. وبلغ عدد الإصابات بكورونا في العالم منذ بداية تفشي الجائحة 194 مليون إصابة. ويتلقى حوالي 24 مليون شخص العلاج ضد المرض حاليا.

المصدر: وكالة "فان" الفدرالية للأنباء