موسكو ترد على انتقادات واشنطن بخصوص السجون الروسية

دعت السفارة الروسية بواشنطن، ردا على قرارات الكونغرس حول معاملة السجناء الأمريكيين بروسيا، المشرعين الأمريكيين إلى التركيز على المعاملة اللاإنسانية للسجناء الروس بالولايات المتحدة.

وقالت السفارة الروسية في صفحتها على "فيسبوك"، إن "المشرعين الأمريكيين أبدوا قلقهم مرة أخرى بشأن الظروف السيئة المزعومة لاحتجاز عدد من السجناء الأمريكيين في السجون الروسية. وهذا يحدث على خلفية حقيقة أن عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين يواجهون معاملة غير إنسانية هنا (في أمريكا) كل يوم ويُحرمون من الرعاية الطبية، وهو الوضع الذي يجد مواطنونا أيضا أنفسهم فيه. ربما حان الوقت لهؤلاء البرلمانيين معالجة المشاكل داخل بلدهم".

المصدر: نوفوستي