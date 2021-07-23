إسرائيل.. 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة عن تسجيل 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة هناك إزدياد في عدد مرضى كورونا الراقدين في المستشفى، ويبلغ العدد 167 ، منهم 81 مصاب في حالة خطيرة، وهو أعلى عدد للمرضى في حالة خطيرة منذ بداية مايو، وتوفي 6457 مصاب كورونا منذ ظهور الوباء في إسرائيل.

وتشير المعطيات الصادرة عن الوزارة إلى أن التطعيم فعال ضد كورونا بأكثر من 91% لمنع الإصابة الخطيرة بالفيروس. ومن جهة ثانية فان فعالية اللقاح لمنع الإصابة بالفيروس وظهور أعراضه انخفضت إلى 40%.

المصدر: i24news