إسرائيل تبدأ تجارب سريرية على لقاح كورونا على شكل أقراص

ابتكرت شركة إسرائيلية لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد يعطى على شكل أقراص عبر الفم، ومن المتوقع أن يدخل التجارب السريرية في تل أبيب بعد شهر، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن التجارب السريرية على اللقاح الجديد ستبدأ الشهر المقبل بعد نجاحها بإنتاج أجسام مضادة في الخنازير.

وابتكرت شركة "أوراميد" للأدوية المعروفة بتطوير أنظمة توصيل الأدوية عبر الفم، اللقاح الجديد الذي ستعمل شركة "بريماس بيونتك" الهندية على تطويره.

وحصلت "أوراميد" على موافقة من مركز سوراسكي الطبي في تل أبيب لبدء تجارب سريرية على 24 متطوعا غير محصنين، وسوف تراقب ما إذا كانت حبوب اللقاح تحفزهم على إنتاج أجسام مضادة للفيروس، بالإضافة لقياس مستوى هذه الأجسام حال وجودها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أوراميد" للأدوية، نداف كيدرون، إن هذا الاكتشاف يمكن أن يغير قواعد اللعبة في بلدان مثل الهند، حيث تم تطعيم 5 في المئة فقط من السكان.

وتوقع كيدرون أن تساعد التكنولوجيا الطبية الجديدة مقدمي الرعاية الصحية على مواجهة التحدي المحتمل المتمثل في توفير جرعات معززة، خاصة في ظل تفشي متغير دلتا، مضيفا: "لقاحنا مرشح قوي بشكل خاص ضد فيروس سارس-كوف-2 نظرا لاستهدافه الفريد لثلاثة بروتينات سطحية، بدلا من بروتين واحد".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"