سقوط طائرة إثيوبية في مطار مدينة حدر بجنوب غرب الصومال

أفاد موقع "الصومال الجديد" بأن طائرة مروحية عسكرية إثيوبية سقطت في مطار مدينة حدر في إقليم بكول جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن المروحية التي سقطت في مطار حدر، كانت تحمل مؤنا للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم".

وقال مسؤولون أمنيون إنه لم تقع إصابات، باستثناء أضرار طفيفة في الطائرة، واستأنف مطار حدر أعماله، ولم يكشف الضباط الإثيوبيون عن سبب سقوط الطائرة.

المصدر: "الصومال الجديد"