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قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني في مومباي الهندية نتيجة هطول الأمطار

أخبار العالم

قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني في مومباي الهندية نتيجة هطول الأمطار
Reuters
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لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الليلة الماضية، جراء انهيار مبنى سكني بسبب هطول أمطار غزيرة في مدينة مومباي الهندية.

وقبل ذلك تسبب انهيار التربة نتيجة هطول الأمطار الموسمية في مومباي بغرب البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، في مقتل 23 شخصا على الأقل.

وتشهد الهند في الأيام الأخيرة هطول أمطار موسمية غزيرة.

كذلك سجلت عدة دول أخرى خلال الفترة الأخيرة نزول كميات كبيرة من الأمطار، ما تسبب في فيضانات أودت بأرواح عشرات الأشخاص وألحقت أضرارا مادية بالبنى التحتية.

المصدر: نوفوستي

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