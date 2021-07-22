طائرة مسيرة للناتو تقوم بالاستطلاع قرب حدود بيلاروس بعد وصول القوات الروسية للبلاد

أظهرت بيانات لمواقع متابعة الطيران، أن طائرة مسيرة بعيدة المدى لحلف الناتو قامت بتحليق استطلاعي بالقرب من حدود بيلاروس بعد وصول القوات الروسية إلى البلاد.

وحلقت الطائرة من طراز RQ-4D Phoenix خلال أكثر من ساعة ونصف الساعة بالقرب من حدود مقاطعة بريست بغرب بيلاروس، التي وصلت إليها أول قافلة من القوات الروسية التي تستعد للمشاركة في المناورات المشتركة مع القوات البيلاروسية "الغرب 2021".

وانطلقت الطائرة من قاعدة "سيغونيلا" في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت فوق اليونان وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وبولندا.

ومن المتوقع أن تجري مناورات "الغرب 2021" في أراضي روسيا وبيلاروس بين 10 و16 سبتمبر المقبل.

المصدر: "إنترفاكس"