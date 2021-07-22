ارتفاع عدد القتلى باضطرابات جنوب إفريقيا إلى 337 شخصا

أعلنت سلطات جنوب إفريقيا أنها ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد على خلفية اعتقال الرئيس السابق، جاكوب زوما، إلى 337 شخصا.

وقالت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب إفريقيا، كومبودزو نتسافيني، اليوم الخميس، إن الشرطة حدثت عدد قتلى أعمال الشغب إلى 337 بعد أن كانت الحصيلة الرسمية أمس الأربعاء على مستوى 276 شخصا.

واندلعت موجة الاضطرابات التي تعتبر الأوسع في جنوب إفريقيا منذ سنوات على خلفية بدء زوما قبل أسبوعين قضاء عقوبة بالسجن مدة 15 شهرا باحتجاجات في مسقط رأسه بمقاطعة كوازولو-ناتال بعد إدانته بازدراء القضاء لرفضه الامتثال لأمر المحكمة للإدلاء بشهادته في تحقيق تدعمه الدولة يحقق في مزاعم وقائع فساد إبان رئاسته للبلاد خلال الفترة 2009- 2018.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب ونهب واسعة وانتشرت إلى مقاطعة غاوتينغ التي تحتضن مدينتي جوهانسبورغ وبريتوريا، بينما تشهد باقي المقاطعات الـ7 هدوءا نسبيا.

المصدر: "رويترز" + وكالات