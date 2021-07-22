ميركل تؤكد مواصلة العمل على ملفات مثل التغير المناخي حتى اليوم الأخير بمنصبها

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم إنها ستواصل العمل على ملفات مثل التغير المناخي حتى اليوم الأخير بمنصبها، لكنها لم تفصح عن الكثير بشأن خططها بعد انتهاء ولايتها.

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وأضافت ميركل في المؤتمر الصحفي السنوي الأخير: "لكل أسبوع تحدياته انظروا إلى الأحداث التي نشهدها زيادة في حالات الإصابة بكورونا وفيضانات مروعة لا يمكن أن تقول إنه لا توجد مشكلات تحتاج إلى حل".

وتابعت: "هناك مطالب كثيرة أمامي مطلوب تنفيذها وأنا في المنصب، وسأستمر في هذا النهج حتى يومي الأخير"، قائلة إنها لم تفكر كثيرا بعد فيما قد تفعله بعد ترك المنصب.

وردا على سؤال عن خططها ردت ميركل: "لا يوجد وقت ولا مجال للتفكير فيما بعد ذلك".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قامت ميركل بما يمكن أن يوصف بجولة وداع زارت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ورغم أنها أول مستشارة لألمانيا، لم تصور ميركل نفسها على أنها مناصرة قوية لحقوق المرأة بشكل عام.

وعن رحيلها عن المنصب قالت: "في العادة لا تلاحظ ما تفتقده إلا بعد أن تفقده".

وقادت ميركل ألمانيا على مدى 16 عاما، وأدارت دفة أكبر اقتصاد في أوروبا عبر دهاليز أزمات متعددة منها أزمة مالية عالمية وأزمة ديون منطقة اليورو وأزمة مهاجرين وجائحة فيروس كورونا، لكنها لن ترشح نفسها لولاية خامسة.

المصدر: "رويترز"