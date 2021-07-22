بايدن: إيقاف "السيل الشمالي-2" مستحيل

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إيقاف بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" أمر مستحيل، حيث اكتمل بناؤه بنسبة 99%.

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وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أمس الأربعاء، أن ألمانيا في إطار اتفاقيتها مع الولايات المتحدة حول "السيل الشمالي-2" تتعهد بفرض عقوبات على روسيا، حال استخدامها لإمدادات الوقود كأسلحة ضد الدول الأوروبية.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طولهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا. وانطلقت أعمال بنائه منذ 3 سنوات. ويمر "السيل الشمالي-2" عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية. وفي مطلع شهر يونيو الماضي، وعلى هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من مد الأنبوب الأول من مشروع "السيل الشمالي-2"، فيما قال إنه سيتم الانتهاء من مد الأنبوب الثاني من المشروع في غضون شهرين.

المصدر: راديو سبوتنيك