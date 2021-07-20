الخارجية الأمريكية: عقوباتنا المفروضة على "السيل الشمالي 2" بلا جدوى

أقرّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بانعدام جدوى العقوبات الأمريكية على خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2".

وقال: "تعتزم وزارة الخارجية في أغسطس المقبل العودة إلى مناقشة القضية المتعلقة بخط أنابيب الغاز وتقديم تقرير جديد إلى الكونغرس الأمريكي حول وضع خط أنابيب الغاز الروسي".

وأضاف: "تم تقديم تقرير عن المشروع للكونغرس في مايو الماضي، وفي أغسطس المقبل، أي بعد 90 يوما، سيتم تقديم تقرير آخر إليه".

وأشار إلى أن "ممثلين عن السلك الدبلوماسي الأمريكي ناقشوا المشروع مع ألمانيا وأوكرانيا وبولندا ودول أخرى قد تعاني من إطلاق خط أنابيب الغاز الروسي".

وأفيد في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة وألمانيا تخططان للإعلان عن حل لخلافهما حول "السيل الشمالي 2".

وأكدت مصادر مطلعة، أن "الطرفين يقتربان من اتفاقية من شأنها تجنب تجديد العقوبات الأمريكية ضد مشغل خط الأنابيب " AG السيل الشمالي 2".

المصدر: RT