مركز أمريكي يستبعد حدوث تسونامي بعد هزة بنما الأرضية

استبعد المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) الأربعاء وقوع تسونامي في أعقاب هزة بقوة 6.9 درجة في مياه بنما.

من جهته، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنه رصد هزة بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر قرب سواحل بنما.

وطبقا للمركز، فإن "الهزة كانت على عمق كيلومترين، وعلى بعد نحو 321 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سان خوسيه في كوستاريكا".

وضربت هزة أخرى بقوة 6.3 درجة في وقت سابق مياه بنما على عمق 22 كيلومترا.

بدورها أعلنت وكالة الحماية المدنية في بنما، أنها تراقب الوضع في المنطقة وأكدت أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء الهزة.

المصدر: "رويترز"