هايكو ماس: نشعر بالارتياح لنجاح المفاوضات بشأن "السيل الشمالي 2"

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، عن ارتياحه بشأن التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بشأن خط الغاز الروسي "السيل الشمالي 2".

وكتب ماس على "تويتر": "أشعر بالارتياح لأن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء لمشكلة خط الغاز الروسي المار عبر أوروبا".

وأضاف: "سوف ندعم أوكرانيا في تطوير قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وفي الوقت ذاته سندعو إلى ضمان نقل الغاز عبر أوكرانيا خلال العقد المقبل".

Bin erleichtert, dass wir in Sachen #NordStream2 mit den #USA🇺🇸 eine konstruktive Lösung gefunden haben. Wir werden die #Ukraine🇺🇦 beim Aufbau eines grünen Energiesektors unterstützen & uns dafür einsetzen, den Gastransit durch die Ukraine im nächsten Jahrzehnt zu sichern. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) July 21, 2021

وأصبح معروفا لاحقا، أن ألمانيا ستخصص 200 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة في إطار الاتفاقية بين ألمانيا والولايات المتحدة بشأن "السيل الشمالي 2"، كما ستسم برلين بدورها في تمويل برنامج أوكرانيا للطاقة الخضراء بمليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"