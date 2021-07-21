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هايكو ماس: نشعر بالارتياح لنجاح المفاوضات بشأن "السيل الشمالي 2"

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هايكو ماس: نشعر بالارتياح لنجاح المفاوضات بشأن
Reuters Hannibal Hanschke
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، عن ارتياحه بشأن التوصل إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بشأن خط الغاز الروسي "السيل الشمالي 2".

وكتب ماس على "تويتر": "أشعر بالارتياح لأن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء لمشكلة خط الغاز الروسي المار عبر أوروبا".

وأضاف: "سوف ندعم أوكرانيا في تطوير قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وفي الوقت ذاته سندعو إلى ضمان نقل الغاز عبر أوكرانيا خلال العقد المقبل".

وأصبح معروفا لاحقا، أن ألمانيا ستخصص 200 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة في إطار الاتفاقية بين ألمانيا والولايات المتحدة بشأن "السيل الشمالي 2"، كما ستسم برلين بدورها في تمويل برنامج أوكرانيا للطاقة الخضراء بمليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"

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