البنتاغون: نواصل انسحابنا من أفغانستان بشكل آمن وسنكمل المهمة بنهاية أغسطس

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الجيش الأمريكي سيواصل انسحابه من أفغانستان "بشكل آمن وسنكمل المهمة بنهاية أغسطس".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، قال أوستن: "لدينا مسؤولية تجاه من خدمنا في أفغانستان رجالا ونساء"، مشيرا إلى أن "تركيزنا في أفغانستان سوف ينصب على مكافحة الإرهاب في مرحلة ما بعد نهاية الشهر المقبل".

وقال: "نحن نقوم بالكثير لدعم الجيش الأفغاني والقيادة الأفغانية و وبدأنا تسليمهم مروحيات قتالية"، مشددا على "أننا نريد أن نضمن عدم تصدير الإرهاب من أفغانستان وأن لا يكون قادرا على الوصول إلينا".

وأضاف: "طالبان التزمت بعدم منح القاعدة ملاذا آمنا في أفغانستان ونحن نراقب مدى التزامها بهذا التعهد"، معلنا "أننا سنستضيف الأفغان الذين عملوا معنا وعائلاتهم داخل الولايات المتحدة وخارجها".

المصدر: RT