الهند تعلن عن أول وفاة بإنفلونزا الطيور

أعلنت الهند وفاة صبي في الحادية عشرة من عمره بفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 في أول حالة وفاة من نوعها بهذه الإنفلونزا في البلاد.

وذكر بيان للحكومة أن الصبي دخل إلى مستشفى في نيودلهي في الثاني من يوليو، وتوفي أمس الثلاثاء بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف الأعضاء، مشيرا إلى أن المسعفين الذين شاركوا في علاج الصبي، وأسرته معزولون صحيا كما بدأت السلطات تعقّب المخالطين.

وأوضح البيان أن إدارة تربية الحيوانات في ولاية هاريانا مسقط رأس الصبي في شمال البلاد، لم تعثر على أي حالات يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور وكثفت جهود المراقبة.

وشهدت الهند أكثر من ست موجات من إنفلونزا الطيور على مدى العقدين الماضيين، وتمكنت من السيطرة عليها، ولم يتم الإعلان عن أي إصابة بشرية بالمرض فيها من قبل.

المصدر: "رويترز"