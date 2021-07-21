خامنئي يدعو لمتابعة مشاكل محافظة خوزستان وحلها

حث المرشد الإيراني علي خامنئي المسؤولين في بلاده على متابعة مشاكل محافظة خوزستان، التي تشهد مظاهرات احتجاجية على أزمة المياه التي يعانيها السكان.

وقال خامنئي في منشور عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام": "على المسؤولين أن يتابعوا مشاكل خوزستان لأن من يهتم بالمواطنين لا يستطيع أن ينظر إلى مشاكل خوزستان الصعبة بلا إحساس بمعاناتهم. الاهتمام بالمواطنين، بين المسؤوليات الدائمة والمستعجلة للحكومات".

وخرجت مظاهرات في نحو 17 مدينة بمحافظة خوزستان بما فيها مدينة الأهواز مركز الإقليم، للاحتجاج على أزمة المياه التي يعاني منها السكان، حيث أدى شح الأمطار إلى مشاكل في مياه ري الأراضي الزراعية ومياه الشرب.

ويقول ناشطون إن سياسة الحكومة في نقل مياه المحافظة إلى محافظات أخرى وبناء السدود علی الأنهار خلق مشكلة في تأمين المياه.

وحسب الناشطين، فإن حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 3 أشخاص.

المصدر: RT