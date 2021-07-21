إيران: مجهولون يطلقون النار على العناصر الأمنية في محافظة خوزستان - فيديو

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، الأربعاء، أن عناصرها يتعرضون لإطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة خوزستان ، التي تشهد احتجاجات بسبب أزمة المياه منذ أسبوع.

وأكدت الشرطة الإيرانية أمس الثلاثاء، مقتل شرطي وإصابة آخر برصاص مجهولين في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة منذ أسبوع على خلفية قضية أزمة مياه في المحافظات الجنوبية، والتي أدت إلى سقوط قتيلين في وقت سابق.

وعينت الحكومة لجنة تتألف من عدد من نواب الوزرات المرتبطة بهذا الشأن وأرسلتهم إلى المناطق المتوترة للوقوف على الأوضاع، كما تم تخصيص مبالغ لمعالجة الأزمة.

من جهته، كلف رئيس السلطة القضائية الجديد، مدعي عام خوزستان بمتابعة الأزمة ومحاسبة المقصرين.

المصدر: RT