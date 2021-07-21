بعد بوادر استئناف علاقاتها مع تركيا.. إسرائيل تطمئن اليونان

أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لنظيرته اليونانية كاترينا ساكلروبولو، أن إسرائيل لا تنوي تغيير سياستها تجاه اليونان، رغم احتمال استئناف العلاقات مع تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لطمأنة اليونان، بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا مع هرتسوغ هنأه فيه بمنصبه الجديد، وهو الاتصال الأول من نوعه بين أردوغان ومسؤول إسرائيلي كبير منذ أزمة الحرم القدسي في يوليو 2017.

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وأثار أردوغان في مكالمته موضوع التعاون في مجال الطاقة، وهي النقطة التي أثارت ريبة اليونان.

وكانت العلاقات بين إسرائيل وتركيا قد توترت إثر نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، والمواجهات في قطاع غزة عام 2018.

وبعد ذلك بدأت العلاقات تتحسن بين إسرائيل واليونان وقبرص، وتجلى ذلك بتعاون سياسي وأمني واقتصادي.

المصدر: i24 news