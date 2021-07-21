رئيس "روس كوسموس" يتحدث عن التعاون مع الإمارات والسعودية في مجال الفضاء

تحدث رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية دميتري روغوزين عن أوجه التعاون في مجال الفضاء مع الدول العربية، بما في ذلك الإمارات والسعودية.

وفي مقابلة مع RT جرت على هامش معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران، أشار روغوزين إلى أهمية جعل مهمة استكشف الفضاء مهمة جماعية لدول العالم، وقال: "يعد استكشاف وتسخير الفضاء مهمة صعبة لذلك من الأفضل أن تكون المهمة جماعية في إطار دولي كما يجب حماية الفضاء من أزماتنا المتكررة على الأرض. العديد من البلدان تحاول في الأعوام الأخيرة التأكيد على استعدادها الدخول في نادي الدول الفضائية، ونعرف عن جهود بعض الدول، حيث قامت الإمارات بجهود مثيرة للاهتمام في مجال استكشاف الفضاء البعيد".

وأضاف: "كذلك توجد دول أخرى تسعى للانضمام إلى هذا النادي وبالتالي فإن المهام المعقدة كاستكشاف كوكبي المريخ والزهرة ربما من الأفضل أن تكون مشتركة".

وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول العربية، ثمن المسؤول الروسي التعاون مع الدول العربية، والإمارات خاصة في مجال الفضاء، وقال إن روسيا جهزت رائدي فضاء من الإمارات وقد حلقا في سبتمبر 2019، وقد ظهر للعلن بدلة روسية الصنع الأمر الذي يعد فخر لنا.

كذلك أشار إلى أن "روس كوسموس" تجري مفاوضات مع السعودية للتعاون، لافت إلى أنه تم مؤخرا تأسيس هيئة فضاء في المملكة. وشدد روغوزين على أن استكشاف الفضاء يعد أمرا ضروريا لتطوير العلوم.

يمكن متابعة المقابلة كاملة من خلال الفيديو:

المصدر: RT