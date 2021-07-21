بيسكوف: عملية تسوية الوضع في قره باغ تسير بشكل جيد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن عملية تنفيذ الاتفاقات بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان، حول التسوية في قره باغ، تسير بشكل جيد.

وذكر بيسكوف، للصحفيين، أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال دائم، مع كل من رئيس أذربيجان إلهام علييف، والقائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، يسير العمل في هذا الاتجاه بشكل جيد. كما تعلمون أنه تم إبرام هذه الاتفاقات الثلاثية بمشاركة نشطة للغاية من الرئيس بوتين، ويتم تنفيذها أيضا بمشاركة نشطة للغاية من الرئيس بوتين. وهو على اتصال مستمر مع علييف، وباشينيان بخصوص تنفيذ بنود الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

المصدر: نوفوستي