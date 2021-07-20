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بوتين يستقبل علييف في موسكو ويشكره على إيجاده حلولا توافقية لمسألة قره باغ

أخبار روسيا

بوتين يستقبل علييف في موسكو ويشكره على إيجاده حلولا توافقية لمسألة قره باغ
Sputnik Mikhail Klimentyev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف
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شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على إيجاده حلولا توافقية لتسوية النزاع في إقليم قره باغ.

وقال بوتين في مستهل لقائه علييف في الكرملين اليوم الثلاثاء: "بالطبع التسوية في المنطقة تبقى من القضايا الأهم. أعلم أنكم تولون اهتماما بالغا للتسوية، وأود أن أشكركم على الحلول التوافقية".

وأضاف: "أعلم أنها هي الأكثر صعوبة دائما لكن إذا أردنا التسوية ونحن نريدها فعلا، فعلينا أن نسلك هذا الطريق وسبق أن رافقنا النجاح في ذلك".

يتبع..

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