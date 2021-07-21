إنتاج الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" في فيتنام

قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه تم في فيتنام، إنتاج الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف الصندوق، في بيانه: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وشركة Vabiotech وهي من الشركات الدوائية الرائدة في فيتنام، عن إنتاج دفعة اختبارية من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سبوتنيك V".

وتم إرسال عينات من الدفعة الأولى من هذه اللقاحات إلى معهد "غاماليا" العلمي الروسي، لمراقبة مدى جودتها.

ونوه الصندوق، بأنه ينفذ بنشاط مع شركة Vabiotech، عملية نقل التكنولوجيا.

في 23 مارس 2021 حصل لقاح "سبوتنيك V" على ترخيص وتسجيل من وزارة الصحة في جمهورية فيتنام.

حتى هذا اليوم، تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"، في 68 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.7 مليار نسمة.

المصدر: تاس