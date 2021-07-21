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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أكبر ارتفاع يومي بحصيلة إصابات كورونا خلال أسبوع

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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أكبر ارتفاع يومي بحصيلة إصابات كورونا خلال أسبوع
Reuters SANDRA SANDERS
فيروس كورونا في أستراليا
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سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أكبر ارتفاع يومي بعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوع، وذلك خلال اليوم الأول من الإغلاق الممدد لاحتواء طفرة "دلتا" المتحورة من الفيروس.

وقالت السلطات الصحية في الولاية إنه تم تسجيل 22 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا من 9 إصابات باليوم السابق.

وقرر مسؤولو الولاياة الثلاثاء تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة سبعة أيام، وذلك حتى الـ27 من يوليو الحالي.

 

المصدر: "رويترز"

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