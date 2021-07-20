 
مباشر

مصرع شخصين جراء فيضانات في رومانيا

أخبار العالم

مصرع شخصين جراء فيضانات في رومانيا
AFP Adrian CATU
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qviz

أعلن وزير الداخلية الروماني لوتشيان بودي عن مصرع شخصين جراء الفيضانات في منطقتي ساتو ماري وياسي.

وأشار بودي إلى أن الظروف الجوية الطارئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي طالت أكثر من نصف أراضي البلاد، ازدادت قسوة.

إقرأ المزيد
وسائل الإعلام: ألمانيا تخصص ميزانية إضافية لإزالة آثار الفيضان
وسائل الإعلام: ألمانيا تخصص ميزانية إضافية لإزالة آثار الفيضان

وأشار إلى أنه في مختلف أنحاء البلاد دمرت الفيضانات أكثر من 190 منزلا، وتم إجلاء أكثر من 80 شخصا.

وفي الكثير من المناطق يتوقع استمرار الظروف الجوية السيئة.

يذكر أن الفيضانات ضربت عددا من البلدان الأوروبية في الفترة الأخير، وتضررت جراءها ألمانيا وبلجيكا بشدة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا