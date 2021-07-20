تلفزيون: انهيار سد كبير في مدينة تشنغتشو الصينية التي يصل تعداد سكانها إلى 7 ملايين نسمة! (فيديو)
أعلن تلفزيون CGTN الصيني انهيار سد في مدينة تشنغتشو وسط البلاد بفعل الفيضانات، في وقت لم ترد أنباء بعد عن أضرار الحادث حتى اللحظة.
وبحسب وكالة أنباء شينخوا، رفع مكتب الأرصاد الجوية في خنان وتشنغتشو مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول.
وأضافت القناة التلفزيونية أن مترو الأنفاق في مدينة تشنغتشو قد غمرته المياه بالكامل، وقام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب العالقين.
وكانت الأنباء قد أفادت فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم فى المقاطعة بسبب الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة.
وتم إجلاء 100 ألف شخص، حيث يشارك في عمليات الإنقاذ أكثر من 6000 من أفراد الجيش ورجال الإطفاء، فيما ألغى مطار تشنغتشو الرحلات الجوية حتى الأربعاء.
郑州汉江路沁河路— 王译 (@wangyi09) July 20, 2021
大街上波涛汹涌…#坐标郑州#河南#暴雨#特大洪灾pic.twitter.com/8nGSJr9bDR
平房直接被洪水没顶，郑州郊区死亡数字恐怕更大 pic.twitter.com/uyBrJAoHh3— 新闻/真话 (@TuCaoFakeNews) July 20, 2021
河南郑州。— 古今多少事 (@gujinduoshaoshi) July 20, 2021
祸国殃民的中共。
郑州地铁一车厢人被困地下。“空气越来越少了。” 水到发稿时已经淹过肩膀。
十万火急
👹👹👹👹
中共官员都该死！ pic.twitter.com/oYpuwLIr1b
郑州地铁。2021年7月20日。— 燕銘時評 (@XieTianqi2015) July 20, 2021
乘客泡在水里，已经过肩膀了。
没人管，救援一直不到，好几个小时过去了。#燕铭视频pic.twitter.com/tDJd4j3gJh
官方报道洪灾已造成郑州市区12人死亡。胡锡进说了，只要不造成严重伤亡就是应对合格。所以不能承认死了很多人，尤其不能超过德国死亡人数。如果不是智能手机时代导致视频上网，那就是一个没死。1975年河南驻马店溃坝造成20多万人死亡，过了很多年官方才承认有这事，但是否认死亡那么多人。 pic.twitter.com/MlFITMq1JA— 方舟子 (@fangshimin) July 20, 2021
郑州地铁行人安全出来。十几小时下了大半年的雨，这放在任何一个地方都不好对付。愿一切平安！ pic.twitter.com/2SScVOWh00— NSCTGL (@yygong2) July 20, 2021
郑州暴雨视频之四(待求证）：一女子眼看就要被急流冲入下水道，幸好经热心群众(疑似街道工作人员）救助，大难不死🙏🙏🙏 pic.twitter.com/uvCLoszk4N— 九龙塘右眼财迷 (@jltyycm) July 20, 2021
المصدر: نوفوستي