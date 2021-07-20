رئيس الأركان الإثيوبي: الملء الثاني لسد النهضة انتصار فريد لجميع الإثيوبيين

اعتبر رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا أن "الملء الثاني لسد النهضة هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين".

وفي بيان له، هنأ جولا شعب إثيوبيا على "الانتهاء الناجح للمرحلة الثانية من ملء السد"، مضيفا أن "الإثيوبيين عملوا بالتزام وتعاون كبيرين لإيصال السد إلى مستواه الحالي".

وقال: "اليوم هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين" وأشار إلى أن "إثيوبيا ليس لديها نية للإضرار بأي دولة أخرى، وأن ملء السد أظهر ذلك من الناحية العملية".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي تنخرط في أعمال استفزازية، مستغلة وقف إطلاق النار من جانب واحد للحكومة كفرصة لمعالجة المخاوف الرئيسية للمجتمع الدولي من وقف العداء والوصول للمساعدات دون عوائق إلى المنطقة".

وأكد أن "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في وضع أقوى من أي وقت مضى للدفاع عن هذه الأعمال الاستفزازية للجماعة".

المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية"